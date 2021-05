Αχαΐα

Καλάβρυτα: Το “Χριστός Ανέστη” με τον πιο… ηχηρό τρόπο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Χαλασμός» από σειρήνες της Πυροσβεστικής την ώρα της Ανάστασης

Την ώρα που στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Καλάβρυτα ψαλλόταν το “Χριστός Ανέστη” οι Πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαβρύτων, έδωσαν με ηχηρό τρόπο, το μήνυμα της Αναστάσεως του Σωτήρος.

Όλα τα οχήματα παραταγμένα μπροστά από την υπηρεσία, άρχισαν να ηχούν και οι φάροι τους να εκπέμπουν φως, όχι συναγερμού αλλά… αναστάσιμα.

“Έτσι κάνουμε εμείς Ανάσταση”, είπε ένας από τους Πυροσβέστες.

Ακούστε το «μήνυμα»:

Πηγή: kalavrytanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα: Θερμοκρασίες ρεκόρ και σκόνη

Πέθανε η Ολυμπία Δουκάκη

Κυριακή του Πάσχα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ