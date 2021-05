Χανιά

Χανιά: τραγωδία στην άσφαλτο λίγο πριν την Ανάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας 40χρονος άντρας και πατέρας ενός βρέφους, έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα, το Μεγάλο Σάββατο στα Χανιά.

Ο άτυχος άντρας έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, επί της παλιάς εθνικής Χανίων – Κισάμου και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 40χρονο οδηγό και τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Δυστυχώς, λίγη ώρα αργότερα έχασε τη μάχη για τη ζωή του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Το θύμα ήταν πατέρας ενός βρέφους.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα: Θερμοκρασίες ρεκόρ και σκόνη

Πέθανε η Ολυμπία Δουκάκη

Καλάβρυτα: Το “Χριστός Ανέστη” με τον πιο… ηχηρό τρόπο (βίντεο)