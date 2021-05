Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – κορονοπάρτι: συνελήφθη ένας Γάλλος για τη διοργάνωση του

Η επέμβαση της Αστυνομίας έγινε μετά από καταγγελίες γειτόνων. Πρόστιμα και σε όσους συμμετείχαν στο κορονοπάρτι.

Ένας 21χρονος Γάλλος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, από αστυνομικούς, καθώς φέρεται να είχε διοργανώσει πάρτι με ξένους φοιτητές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Εκτός από την σύλληψη του επιβλήθηκε πρόστιμο 3000 ευρώ, ενώ από 300 ευρώ καλούνται να πληρώσουν οι 8 συμμετέχοντες στο πάρτι.

Η επέμβαση της Αστυνομίας στον χώρο που γινόταν το πάρτι, έγινε μετά από καταγγελίες γειτόνων.

Πηγή: thestival.gr

