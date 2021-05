Θεσσαλονίκη

Amber Alert: Θρίλερ με την εξαφάνιση 15χρονου

Αγωνία για την εξαφάνιση 15χρονου. Που και πότε χάθηκαν τα ίχνη του. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Στις 30/4/2021 πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από το σπίτι του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ο Μιχάλης Μ. 15 ετών.

Ο Μιχάλης έχει ύψος 1,67 μ., ζυγίζει 55 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Φορούσε ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι, λευκό T-shirt, μπλε αμάνικο μπουφάν, λευκά παπούτσια και έχει σκουλαρίκι στο αριστερό αυτί.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

