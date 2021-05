Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση 15χρονου

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 15χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε.

(εικόνα αρχείου)

Εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του ο 15χρονος που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης στις 30 Απριλίου.

Σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», «η περιπέτεια του Μιχάλη Μ., 15 ετών, έληξε σήμερα απογευματινές ώρες δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Μιχάλης Μ. βρέθηκε στην περιοχή του Εύοσμου Θεσσαλονίκης και είναι καλά στην υγεία του.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Μιχάλη Μ. και την οικογένειά του για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

