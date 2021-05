Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: συλλήψεις για πασχαλινά “κορονοπάρτι”

Η Αστυνομία πέρασε… χειροπέδες στους διοργανωτές και επέβαλλε πρόστιμα στους συμμετέχοντες.

Σε συλλήψεις για διοργάνωση πασχαλινών «κορονοπάρτι» στον οικισμό Πλαγιάρι και στο χωριό Κολχικό προχώρησαν αστυνομικοί.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή του Πλαγιαρίου, 24χρονο, ο οποίος σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του διοργάνωσε κοινωνική εκδήλωση, με τη συμμετοχή επτά ακόμη ατόμων, παραβιάζοντας τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της Covid -19. Επιπλέον, βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ σε βάρος του συλληφθέντα και διοικητικά πρόστιμα ύψους 300 ευρώ στους συμμετέχοντες.

Σήμερα τα ξημερώματα, στην περιοχή του του Κολχικού συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά 23χρονος, ο οποίος διοργάνωσε συνάθροιση, με τη συμμετοχή δεκατριών ακόμη ατόμων. Ο 23χρονος συνελήφθη για παράβαση των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς μεταδοτικής ασθένειας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Οι συμμετέχοντες θα καταβάλουν διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ ο καθένας.

