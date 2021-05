Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσε από την αυλή του σπιτιού του

Συναγερμός στις Αρχές. Πυροβολούσε στον αέρα από την αυλή του σπιτιού και συνελήφθη.

Στο αστυνομικό τμήμα Καβάλας οδηγήθηκε χθες, Κυριακή του Πάσχα, ένας άνδρας ο οποίος προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς και συνελήφθη από αστυνομικούς.

Από την αυλή του σπιτιού του, ο συλληφθείς πυροβολούσε στον αέρα με κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν το όπλο και δεκαέξι πυροδοτημένα κυνηγετικά φυσίγγια.

