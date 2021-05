Δωδεκανήσα

Ρόδος: μαχαίρωσε αστυνομικό, αφού κατέβασε την ελληνική σημαία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ο αστυνομικός. Πως έγινε αντιληπτός ο μεσήλικας που κατέβασε την σημαία από τον ιστό.

Απίστευτα είναι τα όσα προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα για την δράση ενός 48χρονου ημεδαπού, που κατέβασε την Ελληνική σημαία από τον Βωμό της Πατρίδας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντοπίστηκε, καταδιώχθηκε και μαχαίρωσε αστυνομικό στην κοιλιακή χώρα. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας και εξύβριση αλλά και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Οπως απεκάλυψε η “δημοκρατική” ο δράστης εντοπίστηκε περί ώραν 0630 να κατεβάζει την σημαία από τον Βωμό της Πατρίδας και να φεύγει από το σημείο με ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Μάρτυρας ενημέρωσε την αστυνομία που τον καταδίωξε και τον εντόπισε πέριξ της Μεσαιωνικής Πόλης. Εκεί ο 48χρονος προσπάθησε να διαφύγει, πέταξε αρχικά έναν πυροσβεστήρα στους αστυνομικούς και ακολούθως όταν επιχείρησαν να τον δεσμεύσουν κατάφερε τραύμα με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα αστυνομικού. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Το ιστορικό της υπόθεσης σύμφωνα με τις πληροφορίες της “Δημοκρατικής” έχει ως εξής:

Την 4η Μαϊου 2021 και περί ώραν 06:10 ειδοποιήθηκε το κέντρο άμεσης δράσης της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου για άτομο που επέβαινε σε ένα φορτηγό αυτοκίνητο άσπρου χρώματος, χωρίς πινακίδες, με σπασμένο το φανάρι του συνοδηγού το οποίοα αφαίρεσε από το ιστό του Βωμού της Πατρίδας την Ελληνική Σημαία, αφού προηγουμένως έκοψε με μαχαίρι το σχοινί. Κατευθύνθηκε σύμφωνα με την καταγγελία στην οδό Παπανικολάου.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του και τον βρήκαν περί ώραν 07:00 έξω από το Εθνικό Θέατρο Ρόδου. Στην θέα των αστυνομικών ανέπτυξε μεγάλη ταχρήτητα και κατευθύνθηκε από την οδό 7ης Μαρτίου προς την Μεσαιωνική Πόλη ενώ παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες.

Αστυνομικοί που τον καταδίωξαν κατόρθωσαν να τον ακινητοποιήσουν στην ακτή Σαχτούρη. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει κάνονχτας χρήση ενός πυροσβεστήρα, εξυβρίζοντας τος αστυνομικούς. Χτύπησε με την γροθιά του έναν αστυνομικό στο πρόσωπο και στο σώμα ενώ με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι με μήκος λάμας 40 εκατοστών του κατάφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα κάτω από τον ομφαλό. Ο δράστης προσπάθησε να επιτεθεί εκ νέου μανιωδώς κατά του αστυνομικού και εκείνος πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο στον αέρα για τον εκφοβισμό του.

Ο κατηγορούμενος άφησε το μαχαίρι και οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να τον δεσμεύσουν. Ο αστυνομικός νοσηλεύεται εκτός κινδύνουν στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν δύο πυροσβεστήρες, δύο τσεκούρια, ένα κατσαβίδι, 3 αυτοσχέδια κοντάρια κι ένα μεταλλικό δρεπάνι.

Διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του στην Ψίνθο παρουσία δικαστικού λειτουργού και δεν προέκυψε κάτι. Σημειώνεται ότι έχει νοσηλευτεί τον έτος 2019 στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Απολογούμενος ομολόγησε τις πράξεις του.

Ελληνική Λύση: Άμεση ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. με όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης

Η Ελληνική Λύση εξέφρασε τη συμπαράστασή της και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον αστυνομικό που «δέχτηκε δολοφονική επίθεση από εγκληματία, ο οποίος μόλις είχε βεβηλώσει την Ελληνική Σημαία μνημείου.»

Παράλληλα, απαιτεί - σε σχετική ανακοίνωση - την άμεση ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. με όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των υπερασπιστών του νόμου.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: Εμβόλια mRNA να επιλέξουν οι γυναίκες κάτω των 50 ετών

Κορονοϊός – Κάλυμνος: Σε καθολικό lockdown από σήμερα

Μεξικό: Κατάρρευση γέφυρας του μετρό - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες (βίντεο)