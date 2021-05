Δωδεκανήσα

Καστελλόριζο: Οργή από κάτοικο που καταγγέλλει ότι έβαλε μέσο για να σώσει συγγενή της

Τον «Γολγοθά» που πέρασε μέχρι να κινητοποιηθούν οι Αρχές και να μεταφερθεί ο συγγενείς της στο νοσοκομείο, περιέγραψε η κάτοικος του Καστελλόριζου στον ΑΝΤ1.

Για το πώς μετά από ένα 24ώρο κατάφερε να μεταφερθεί ο παππούς της στο νοσοκομείο, περιέγραψε εξοργισμένη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Κατερίνα Τσακαλάκη, κάτοικος Καστελλόριζου.

Ο παππούς της αρρώστησε την Κυριακή κι όταν εξετάστηκε από τον γιατρό του Πολυδύναμου Ιατρείου του νησιού, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο, της Ρόδου.

Η απάντηση, όμως, που έλαβε από το ΕΚΑΒ ήταν ότι, «τα δύο ελικόπτερα είναι καθηλωμένα λόγω βλάβης».

«Πήραμε στην Ελευσίνα κι άρχισαν το μπαλάκι της ευθύνης. Η πρώτη ερώτηση που έκαναν είναι τι ηλικία έχει ο ασθενής», είπε η γυναίκα, σημειώνοντας πως «προλάβαμε στο τσακ πνευμονικό οίδημα στον παππού μου».

«Παρά το ιστορικό δεν μας έδιναν το ΟΚ για να φύγει», δήλωσε και συμπλήρωσε πως «χρειάστηκε να ψαχτούμε, να βρούμε κάποιον που έχει μεγαλύτερη δύναμη από εμάς για να κινητοποιηθεί ο Στρατός και μέσα σε 5 λεπτά με πήραν και μου είπαν το ελικόπτερο σηκώθηκε. Εμείς περιμέναμε 24 ώρες».

Όπως είπε δε, στο παρελθόν φίλη της σώθηκε όταν χρειάστηκε χειρουργείο και αντί για τη Ρόδο, πήγε απέναντι, στην Τουρκία.

«Δεν γίνεται να φωνάξω παραπάνω», κατέληξε ζητώντας γιατρούς στο ακριτικό νησί.

