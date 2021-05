Δωδεκανήσα

Σεισμός στη Χάλκη

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στα ανοιχτά της Χάλκης.

Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.1 της κλίμακας Ρίχτερ κατέγραψε το σεισμολογικό δίκτυο, στις 2:40 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 18 χλμ. βόρεια της πόλης της Χάλκης, σε απόσταση 387 χλμ. ανατολικά/νοτιοανατολικά των Αθηνών.

