Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ποινική δίωξη στον άνδρα που μαχαίρωσε αστυνομικό

Ο 48χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τον αστυνομικό, ενώ προηγουμένως είχε κατεβάσει την ελληνική σημαία από τον Βωμό της Πατρίδας.

Ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία, για προσβολή συμβόλου ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και εξύβριση κατά συρροή, άσκησε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας, εις βάρος ενός 48χρονου, που κατέβασε την ελληνική σημαία από τον Βωμό της Πατρίδας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντοπίστηκε, καταδιώχθηκε και μαχαίρωσε αστυνομικό στην κοιλιακή χώρα. Ο 48χρονος παραπέμφθηκε στην τακτική ανακρίτρια Ρόδου και θα απολογηθεί αύριο το πρωί.



Οπως απεκάλυψε η “dimokratiki.gr”, την 4η Μαΐου 2021 και περί ώραν 06:10 ειδοποιήθηκε το κέντρο άμεσης δράσης της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου για άτομο που επέβαινε σε ένα φορτηγό αυτοκίνητο άσπρου χρώματος, χωρίς πινακίδες, με σπασμένο το φανάρι του συνοδηγού το οποίο αφαίρεσε από τον ιστό του Βωμού της Πατρίδας την ελληνική σημαία, αφού προηγουμένως έκοψε με μαχαίρι το σχοινί.

Κατευθύνθηκε σύμφωνα με την καταγγελία στην οδό Παπανικολάου. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του και τον βρήκαν περί ώραν 07:00 έξω από το Εθνικό Θέατρο Ρόδου. Στην θέα των αστυνομικών ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και κατευθύνθηκε από την οδό 7ης Μαρτίου προς την Μεσαιωνική Πόλη, ενώ παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες.

Αστυνομικοί που τον καταδίωξαν κατόρθωσαν να τον ακινητοποιήσουν στην ακτή Σαχτούρη. Ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει κάνοντας χρήση ενός πυροσβεστήρα, εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς. Χτύπησε με την γροθιά του έναν αστυνομικό (υπαρχιφύλακα) στο πρόσωπο και στο σώμα ενώ με ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι με μήκος λάμας 40 εκατοστών του κατάφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα κάτω από τον ομφαλό. Ο δράστης προσπάθησε να επιτεθεί εκ νέου μανιωδώς κατά του αστυνομικού και εκείνος πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο στον αέρα για τον εκφοβισμό του. Ο κατηγορούμενος άφησε το μαχαίρι και οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να τον δεσμεύσουν.





Ο αστυνομικός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν δύο πυροσβεστήρες, δύο τσεκούρια, ένα κατσαβίδι, 3 αυτοσχέδια κοντάρια κι ένα μεταλλικό δρεπάνι.Διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του στην Ψίνθο παρουσία δικαστικού λειτουργού αλλά δεν προέκυψε κάτι.

Σημειώνεται ότι έχει νοσηλευτεί το έτος 2019 στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Απολογούμενος ομολόγησε τις πράξεις του, ενώ τόνισε ότι θα αναπτύξει περαιτέρω τους ισχυρισμούς του ενώπιον του Εισαγγελέα.

Πιο συγκεκριμένα ανέλαβε την ευθύνη ότι κατέβασε τη σημαία, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε ενημερώσει τον Απρίλιο του 2021 τον Εισαγγελέα ότι επρόκειτο να το πράξει!



Ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας διορίστηκε από τον αστυνομικό που επλήγη, ο δικηγόρος κ Ακης Δημητριάδης και ως συνήγορος υπεράσπισής του θα παραστεί ο δικηγόρος κ Μάνος Τεχνίτης.

Μανώλης Ανδρουλάκης: “Ήθελε να σκοτώσει αστυνομικό”



«Ήθελε να σκοτώσει ο δράστης. Σώσαμε τον συνάδελφο την τελευταία στιγμή», δήλωσε ο κ. Μανώλης Ανδρουλάκης, πρόεδρος της Ένωσης αστυνομικών Δωδεκανήσου. «Αν δεν προλαβαίναμε να ακινητοποιήσουμε τον δράστη, θα σκότωνε τον συνάδελφό μας καθώς μετά την πρώτη μαχαιριά στην κοιλιά πήγε να τον μαχαιρώσει και στο στήθος».





«Είχαμε σήμερα ένα περιστατικό που συνέβη πρωινές ώρες μετά από καταδίωξη και ακινητοποίηση ενός ατόμου στην παραλιακή της Ρόδου. Στην προσπάθειά τους οι συνάδελφοί μου να τον κατεβάσουν από το αυτοκίνητο αυτός αντέδρασε, στην αρχή τους πέταξε έναν πυροσβεστήρα και στη συνέχεια με ένα μαχαίρι μήκους 40 εκατοστών κάρφωσε στην κοιλιακή χώρα τον συνάδελφό μας. Ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Χειρουργήθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, δεν του προκάλεσε κανένα τραύμα σε ζωτικό όργανο», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε:



«Ο δράστης είχε αφαιρέσει τη σημαία από τον κεντρικό ιστό του Βωμού της Πατρίδας στο κέντρο της Ρόδου. Ήθελε να σκοτώσει ο δράστης. Σώσαμε τον συνάδελφο την τελευταία στιγμή. Ο συγκεκριμένος μας έχει απασχολήσει και άλλες φορές καθώς είχε συλληφθεί και στο παρελθόν».

Πηγή: dimokratiki.gr