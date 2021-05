Δράμα

Δράμα: Ο Μητροπολίτης τα βάζει με τους “αντάρτες” ιερείς του Πάσχα

Στη Δικαιοσύνη θα στραφεί ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος κατά όσων δεν ακολούθησαν τις οδηγίες για το Πάσχα, λίγους μήνες αφού η πόλη «θερίστηκε» από τον κορονοϊό.

Την πρόθεσή του να μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας προκειμένου να αναφερθεί σε ενέργειες ιερέων που έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία την περίοδο του Πάσχα, εξέφρασε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, σε δηλώσεις που έκανε κατά την έξοδό του από το εμβολιαστικό κέντρο.

Ο ποιμενάρχης της ακριτικής πόλης εμβολιάστηκε στο κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και στις δηλώσεις του αρχικά τόνισε πως δεν είχε σκοπό να δημοσιοποιήσει τον εμβολιασμό του, ωστόσο αποφάσισε να το πράξει, γιατί όπως τόνισε χαρακτηριστικά «αισθάνομαι βάρος εις στη συνείδησή μου και δεν θέλω έμμεσα να είμαι υπεύθυνος ασθένειας ή πολύ περισσότερο θανάτου για κάποιον άνθρωπο, ο οποίος πιθανώς να ακούσει την ανεύθυνη προτροπή ή απαγόρευση του α ή β ιερωμένου».

Να σημειωθεί πως η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας θρήνησε μεγάλο αριθμό θυμάτων λόγω του κορονοϊού και για μεγάλο χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ των περιοχών με το μεγαλύτερο επιδημιολογικό φορτίο, με αποτέλεσμα το νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης να δίνει καθημερινά και για πολλές εβδομάδες έναν τιτάνιο αγώνα.

Ο κ. Παύλος έκανε λόγο για ανταρσία τεσσάρων- πέντε ιερέων της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας, οι οποίοι δεν ακολούθησαν τα οριζόμενα για την τελετή της Ανάστασης από την Ιερά Σύνοδο, με αποτέλεσμα όπως ανέφερε να δημιουργηθεί ένας διχασμός στους πιστούς και να ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι ψυχικά, πνευματικά.

«Θεωρώ», συνέχισε ο μητροπολίτης, «ότι κάποιοι το έκαναν τελείως υποκριτικά. Διότι, δεν μπορεί ένας ιερεύς, το καλοκαίρι στην αυλή της εκκλησίας, να περιδιαβαίνει όλη την ημέρα με σορτσάκι και να ενοχλείται η συνείδησή του αν θα κάνει την Ανάσταση δύο ώρες ενωρίτερα. Και διότι δεν είναι δική μας δουλειά, των ιερωμένων, να ασχολούμεθα με ιατρικά ζητήματα. Και να λέμε ότι πρέπει να φοράμε μάσκα ή το χειρότερο ακόμη που συνέβη, να λέει ο ιερεύς δεν θα πλησιάσετε τον Επιτάφιο όσοι φοράτε μάσκα. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα».

Ο κ. Παύλος υπογράμμισε ακόμα ότι μέσα από τη δημοσιοποίηση του εμβολιασμού του θέλησε να στείλει «το μήνυμα αντιμετώπισης αυτής της πανδημίας, οι συνέπειες της οποίας ήταν τραγικές τον περασμένο χειμώνα για τη Δράμα και την περιοχή μας. Καιρός να σοβαρευτούμε και να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία με τη δέουσα σοβαρότητα, να αποδίδουμε τα του Θεού εις τω Θεώ και τα των ασθενειών μας να συμβουλευόμαστε τους ιατρούς. Αυτός είναι και ο λόγος που δημοσιοποιώ τη σημερινή μου προσέλευση στο νοσοκομείο Δράμας για να λάβω το εμβόλιο».

Τέλος, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Δράμας εξέφρασε τις ευχές του προς τη διοίκηση, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου, καθώς και σε όλους όσοι «δίνουν τον αγώνα για την πανδημία όλο αυτό το διάστημα και μας περιμένουν με πολύ χαμόγελο και αγάπη να μας εξυπηρετήσουν. Ο Θεός να τους έχει καλά και να τους δίδει δύναμη», πρόσθεσε.

