Ημαθία: Νεκρός 36χρονος σε τροχαίο (εικόνες)

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δένδρο. Στο νοσοκομείο ο συνοδηγός.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Βέροιας, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας.



Επιβατικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες, υπό συνθήκες που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δένδρο.





Από τα συντρίμμια του οχήματος ανασύρθηκε νεκρός ο 36χρονος οδηγός, ενώ ο 46χρονος συνοδηγός του, διακομίστηκε τραυματισμένος με το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.



Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική, ενώ τα αίτια του τροχαίου ερευνά η αρμόδια αστυνομική Αρχή.

Φωτογραφίες: veriotis.gr

