Λάρισα

Τροχαίο στη Λάρισα - Σοβαρά τραυματισμένος 29χρονος

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται νεαρός άντρας.

Σοβαρό τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης στο 15ο χλμ. Ελασσόνας – Βερδικούσιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό άγνωστες συνθήκες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε σοβαρά τραυματισμένο έναν 29χρονο.

Ο τραυματίας έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Πηγή: Larissanet.gr