Χανιά

Γηροκομείο στα Χανιά: Ανατριχιαστική περιγραφή στον ΑΝΤ1 για τον θάνατο ηλικιωμένου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έλληνας της ομογένειας περιγράφει την άθλια κατάσταση στην οποία βρήκε τον πατέρα του, λίγους μήνες αφότου είχε εμπιστευτεί τη φροντίδα του στο ίδρυμα.

Ο γιος ενός ηλικιωμένου που έχασε τη ζωή του στο γηροκομείο των Χανίων, που βρίσκεται στο “μικροσκόπιο” έρευνας για κακομεταχείριση και δεκάδες θανάτους, μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στην Κέλλυ Χεινοπώρου, για την άθλια κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, λίγους μήνες μετά την εισαγωγή του στο συγκεκριμένο ίδρυμα.

Ο καταγγέλλων ζει τα τελευταία χρόνια σε χώρα του εξωτερικού και τον Μάιο του 2016 εμπιστεύτηκε την φροντίδα του πατέρα του στο γηροκομείο των Χανίων. Η εικόνα του άλλαξε σχεδόν αμέσως. Ο ηλικιωμένος δεν επικοινωνούσε με το περιβάλλον, ήταν πλέον κατάκοιτος και - όπως περιγράφει στον ΑΝΤ1 ο γιος του - ήταν… ανεξήγητα πεινασμένος.

«Είχε έρθει και η μάνα μου κι έλεγε “εδώ γίνεται χαμός, είναι νηστικός, είναι άπλυτος”. Ήταν νηστικός ο άνθρωπος, γιατί τον τάισε η μητέρα μου κι έτρωγε το φαγητό τόσο γρήγορα… σαν να είχε να φάει έναν μήνα», λέει ο γιος του εκλιπόντος.

«Είχε σαπίσει από την κατάκλιση»

Δύο μήνες μετά την εισαγωγή του στο γηροκομείο, ο γιος του - που έφτασε εκτάκτως στην Ελλάδα για να δει τον πατέρα του - δεν τον αναγνώρισε! «Σαν να ήταν σε κώμα, δεν μπορούσε να μιλήσει και μετά από μερικές ημέρες που φώναξα νοσοκόμο για να τον καθαρίσει, από την ακαθαρσία η πλάτη του είχε σαπίσει, είχε τρυπήσει και φαίνονταν τα κόκαλά του», αφηγείται.

«Μετά από μια εβδομάδα “έφυγε” και πάνω στο πανικό μου δεν τα είχα συνδυάσει όλα αυτά. Μου είπαν ότι πέθανε από ανακοπή», συμπληρώνει.

Ο ομογενής αναμένεται να υποβάλλει σε πρεσβεία της Ελλάδας τη μήνυσή του σε βάρος του γηροκομείου.

Επίθεση “Ρουβίκωνα”

Παρέμβαση στο γραφείο του δικηγόρου που εκπροσωπεί το γηροκομείο των Χανίων, πραγματοποίησαν μέλη του “Ρουβίκωνα”. Ομάδα 10 ατόμων εισέβαλε στο δικηγορικό γραφείο, προκαλώντας φθορές. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους στο διαδίκτυο, ζητούν από τον δικηγόρο να παραιτηθεί από την υπόθεση.

Ο νομικός εκπρόσωπος του γηροκομείου έχει καταθέσει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου συμπληρωματικό υπόμνημα, ζητώντας να εξετασθούν και μάρτυρες από την πλευρά του οίκου ευγηρίας, οι οποίοι - κατά τον δικηγόρο - διαψεύδουν τις καταγγελίες σε βάρος της μονάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Aegean Hawk S-70: Στο Πολεμικό Ναυτικό το πρώτο αναβαθμισμένο ελικόπτερο (εικόνες)

Ο Γιώργος Παράσχος στο “Πρωινό” για τα κάστινγκ και την σχέση με την πρώην σύζυγο του (βίντεο)

Η γυναίκα που γέννησε 9δυμα! (εικόνες)