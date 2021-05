Θεσσαλονίκη

Δικογραφίες σε βάρος ιερέων που έκαναν Ανάσταση τα μεσάνυχτα

Οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ποιους ιερείς αφορούν.

Δικογραφίες σχηματίστηκαν σε βάρος έξι ιερέων στη Θεσσαλονίκη, που έκαναν Ανάσταση τα μεσάνυχτα, μη τηρώντας το προβλεπόμενο - λόγω κορονοϊού - ωράριο για την τέλεση της Ακολουθίας στις 21:00.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για ιερείς που λειτουργούν σε ναούς στις Συκιές, στην Ευκαρπία, στον Λαγκαδά, στον Σοχό και στον Ασκό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες, οι οποίες θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος προσφεύγει στον εισαγγελέα, για την “ανταρσία” ιερέων του, που έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία την περίοδο του Πάσχα.

