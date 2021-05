Κορινθία

Κόρινθος: Ανήλικη κατήγγειλε τον πατέρα της για βιασμό

Τη φρίκη ζούσε επί σειρά ετών το κοριτσάκι στα χέρια του πατέρα του.

Την επί σειρά ετών σεξουαλική της κακοποίηση από τον πατέρα της κατήγγειλε ανήλικη από την Κόρινθο.

Η 16χρονη κατέθεσε στους αστυνομικούς του ΑΤ Βραχατίου ότι ο πατέρας την την κακοποιούσε από την ηλικία των 12 ετών.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της οικογένειας, όπου και εντόπισαν τον πατέρα και τον συνέλαβαν.

Η κοπέλα θα εξεταστεί από ιατροδικαστή νοσοκομείου της Αθήνας, όπου θα υποβληθεί επίσης σε εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο 45χρονος κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου.





Πηγή: Korinthostv.gr