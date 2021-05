Θεσσαλονίκη

Θάνατος 44χρονης στη Χαλάστρα: Οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι δεν σχετίζεται με θρόμβωση

Ο ιατροδικαστής της οικογένειας μίλησε στον ΑΝΤ1 και το «Καλημέρα Ελλάδα» για τα μέχρι τώρα ευρήματα και γι’αυτά που θα δώσουν τελικά τις απαντήσεις.

Στη διευκρίνιση ότι, βάσει των πρώτων ενδείξεων ο θάνατος της 44χρονης , 14 ώρες μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca,«δεν σχετίζεται με θρόμβωση» προχώρησε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο ιατροδικαστής που προσέλαβε η οικογένεια, Δ.Γαλεντέρης.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «ανακρίβεια ότι υπήρχε έμφραγμα του μυοκαρδίου», εξηγώντας ότι, «το μόνο που εντοπίστηκε ήταν ένα παλιότερο πάρα πολύ μικρό», άνευ σημασίας, λόγω του ελάχιστου μεγέθους του.

Τις απαντήσεις για το θάνατο της γυναίκας θα τις ξέρουμε όταν βγουν οι ιστολογικές εξετάσεις.

«Η μακροσκοπική φάση δείχνει ότι δεν σχετίζεται με θρομβώσεις, όμως, δεν υπάρχει αιτία θανάτου», τόνισε, εξηγώντας ότι, συνδυαστικά οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές με την ιατροδικαστική θα δώσουν τις απαντήσεις.

Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι, ο συνήθης χρόνος για το αποτέλεσμα των παραπάνω εξετάσεων είναι τρεις μήνες, αλλά εκτίμησε ότι λόγω του εμβολιασμού του πληθυσμού που είναι σε εξέλιξη, η δημόσια υπηρεσία θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα.

Τέλος, διευκρίνισε ότι, «υπάρχουν αναφορές από γιατρούς και πολίτες που κάνουν το εμβόλιο, εκεί καταγράφεται ό,τι σχετίζεται χρονικά με το εμβόλιο, όμως αυτό δε σημαίνει ότι μπορεί να αποδειχτεί ότι σχετίζονται με το εμβόλιο».

