Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αγριογούρουνο κόβει βόλτες στην Αριστοτέλους (βίντεο)

Μέχρι την «καρδιά» της πόλης της Θεσσαλονίκης έφτασαν τα αγριογούρουνα το βράδυ της Πέμπτης.

Στην πλατεία Αριστοτέλους, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έφτασε αγριογούρουνο!

Το άγριο ζώο έκανε τη βόλτα του έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, χωρίς να ενοχλήσει κανέναν περισσότερο από το σκύλο που…. οπισθοχώρησε.

Τον…περίπατο του αγριογούρουνου κατέγραψε αστυνομικός σε βίντεο, το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Το συγκεκριμένο εξαφανίστηκε, χωρίς να αντιληφθεί κάποιος προς τα πού πήγε.

Μέχρι πρότινος, τα αγριογούρουνα έκαναν βόλτες στο Πανόραμα, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται κάποιο στο κέντρο της πόλης.

