Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα

Εκτός από τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις παρανάλωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα σταθμευμένο δίκυκλο στην περιοχή της Πυλαίας.

Εμπρηστικές επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς, αποτελούμενους από γκαζάκια, σημειώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο σημεία της ανατολικής Θεσσαλονίκης και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 2:00 τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν τρία γκαζάκια με εύφλεκτο υγρό στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 23. Ένα από αυτά εξερράγη, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε μετρητές ρεύματος και στην τζαμαρία της εισόδου.

Σχεδόν ταυτόχρονα, στην ίδια περιοχή, έγινε η δεύτερη επίθεση, με στόχο κατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στην οδό Βασ. Όλγας 11. Ο μηχανισμός εδώ αποτελούνταν από ένα γκαζάκι που δεν εξερράγη, παρά την προσπάθεια των δραστών να τον πυροδοτήσουν, αλλά από τη θερμότητα ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά. Και στις δύο περιπτώσεις κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα περιστατικά ερευνώνται από την αστυνομία.

Στο μεταξύ, παρανάλωμα του πυρός έγινε στις 3.30 τα ξημερώματα σταθμευμένο δίκυκλο στην περιοχή της Πυλαίας. Στο σημείο επιχείρησε η πυροσβεστική ενώ υπό έρευνα είναι τα αίτια της φωτιάς.