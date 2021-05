Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 36χρονη έστησε την απαγωγή της και εκβίαζε τους συγγενείς της

Απάτη κατά της θείας και του ξαδέλφου της είχε στήσει μία γυναίκα. Πώς «πιάστηκε» από τις Αρχές.

Του Βαγέλλη Κοκολάκου

Μία απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης κατάφεραν να εξιχνιάσουν αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Μία 36χρονη “έστησε” την απαγωγή της και εκβίαζε την θεία της και τον ξάδερφό της….

Η 36χρονη και ο συνεργός – σύντροφος της νόμιζαν ότι, ότι είχαν στήσει μια καλοστημένη απάτη, αλλά...

Χθες το πρωί 30χρονος συνεργός τηλεφώνησε στη θεία και τον ξάδερφο της συντρόφου και είπε ότι έχει απαγάγει την 36χρονη, ζητώντας 3.000 ευρώ αλλιώς θα της κάνει κακό.

Τότε ανέλαβαν οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Αξιοποιώντας πληροφορίες σταμάτησαν λεωφορείο των ΚΤΕΛ στην περιοχή των Σερρών.

Μέσα εντοπίστηκε η 36χρονη και αποδείχθηκε ότι ουδέποτε υπήρξε θύμα αρπαγής και συνελήφθη.

Ο συνεργός της έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

