Καρά Τεπέ: Στον Δήμο Μυτιλήνης επέστρεψε ο χώρος της δομής

Το μήνυμα Μηταράκη για το προσφυγικό και το βάρος που σηκώνουν τα νησιά.

Η δημοτική δομή του Καρά Τεπέ επέστρεψε σήμερα, μετά από έξι χρόνια λειτουργίας, στον δήμο και τους δημότες της Μυτιλήνης.

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνου Λογοθέτη και του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, Ευάγγελου - Απόστολου Κωνσταντίνου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, παρέδωσε τον χώρο της δημοτικής δομής Καρά Τεπέ, στον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Στρατή Κύτελη. Είχε προηγηθεί, από 13.04.2021 ως 29.04.2021, η επιχείρηση μεταφοράς 697 διαμενόντων αιτούντων άσυλο, 159 στην ενδοχώρα και 538 στο προσωρινό ΚΥΤ Λέσβου στο Μαυροβούνι.

Η παράδοση της δημοτικής δομής του Καρά Τεπέ αποτελούσε δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αποτελεί συγχρόνως και σημαντικό βήμα στην εθνική προσπάθεια αποσυμφόρησης των νησιών και μείωσης των επιπτώσεων του μεταναστευτικού στην τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, σύντομα η Λέσβος θα έχει μόνο μία αναγνωρισμένη δομή φιλοξενίας.

Από αρχές Νοεμβρίου έκλεισε οριστικά η άτυπη δομή φιλοξενίας στο ΠΙΚΠΑ Λέσβου, σχεδιάζεται το κλείσιμο όλων των διαμερισμάτων που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021 και προχωρά - καθώς πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 100% χρηματοδότησή της - η δημιουργία της νέας, κλειστής / ελεγχόμενης δομής, που θα χωροθετηθεί εκτός αστικού ιστού.

Η μελλοντική λειτουργία της θα προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στους διαμένοντες, ασφάλεια στην τοπική κοινωνία και θα σημάνει το κλείσιμο του προσωρινού ΚΥΤ στο Μαυροβούνι, όπου ολοκληρώνονται οι βελτιωτικές εργασίες και οι απαραίτητες υποδομές.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότης Μηταράκης, δήλωσε:

“Ευχαριστώ πολύ τον δήμαρχο Μυτιλήνης τον Στρατή Κύτελη που από σήμερα με φιλοξενεί στον δικό του χώρο. Στον χώρο που ανήκει στους δημότες της Μυτιλήνης. Τα πέντε νησιά του Αιγαίου σηκώσαμε τα τελευταία χρόνια δυσανάλογο βάρος στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έβαλε δύο συγκεκριμένους στόχους. Πρώτον την ουσιαστική μείωση των μεταναστευτικών ροών και δεύτερον τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η μείωση των ροών στη Λέσβο είναι 93%. Από 32.000 αφίξεις το προηγούμενο δωδεκάμηνο, το τρέχον δωδεκάμηνο οι αφίξεις ήταν 2.200. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα που έχει επιτρέψει, μαζί με την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, αντί να υπάρχουν 22.000 διαμένοντες στη Λέσβο, ένας αριθμός υπερβολικός, να είναι σήμερα 7.200. Ένας αριθμός που ακόμη δεν μας ικανοποιεί και έχουμε δεσμευθεί προς τον δήμο ότι θα συνεχίσουμε ταχύτατα την αποσυμφόρηση. Δεσμευτήκαμε ότι θα κλείσουμε δομές κι όπως γνωρίζετε τον Δεκέμβριο του 2020 έκλεισε η άτυπη δομή στο ΠΙΚΠΑ κι επέστρεψε ο χώρος στη χρήση της τοπικής κοινωνίας. Σήμερα όπως είχαμε δεσμευτεί μετά την ολοκλήρωση των εθελοντικών μετεγκαταστάσεων στη Γερμανία όπου το Καρά Τεπέ χρησιμοποιήθηκε ως βάση, παραδίδουμε το δημοτικό Καρά Τεπέ πίσω στο δήμο. Και φυσικά θα χρηματοδοτήσουμε το έργο το οποίο έχει εξαγγείλει ο δήμαρχος, ο κύριος Κύτελης, για την αποκατάσταση του χώρου και για την χρήση του από τους κατοίκους της Μυτιλήνης στους οποίους ανήκει. Έχουμε στηρίξει συνολικά με πάνω από 10 εκ. ευρώ τον δήμο Μυτιλήνης και θα συνεχίσουμε. Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η αποκατάσταση της Μόριας. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Ένα έργο το οποίο θα το σχεδιάσει ο δήμος. Εμείς θα υποστηρίξουμε οικονομικά και με τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να φύγουν όλες οι αρνητικές μνήμες της μεγάλης κρίσης. Και βέβαια όπως έχουμε δεσμευτεί τον Νοέμβριο του 2021 θα κλείσει το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, δηλαδή τα διαμερίσματα στο νησί της Λέσβου και τους επόμενους μήνες ο τελικός στόχος να κλείσει και το Μαυροβούνι. Σηκώσαμε ένα πολύ μεγάλο βάρος δήμαρχε εμείς οι νησιώτες. Δεν μπορεί να συνεχίσουν τα νησιά να σηκώνουν αυτό το βάρος. Και για την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη αυτό αποτελεί μια εθνική προτεραιότητα”.

