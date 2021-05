Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός μοτοσικλετιστή

Άγνωστοι τον έριξαν από την μοτοσικλέτα και του επιτέθηκαν με μανία. Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όταν έξι άτομα επιτέθηκαν σε μοτοσικλετιστή, τον έριξαν στο έδαφος και ξεκίνησαν να τον χτυπούν.

Σύμφωνα αυτόπτες μάρτυρες, τα άτομα κρατώντας ρόπαλα και ξύλα στα χέρια, περίμεναν επί της οδού Παπαναστασίου τον μοτοσικλετιστή και μόλις τον εντόπισαν του επιτέθηκαν βίαια.

Οι δράστες φαίνεται πως είναι όλοι τους νεαροί σε ηλικία. Σύμφωνα πάντα με τους αυτόπτες μάρτυρες, το θύμα πάρα τα χτυπήματα που δέχθηκε, σηκώθηκε και εγκατέλειψε το σημείο πεζός.

Το συμβάν διαδραματίστηκε μπροστά στα έντρομα ματιά καταστηματαρχών της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την Άμεση Δράση. Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο, ωστόσο, θύμα και δράστες είχαν αποχωρήσει.

Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους είναι σε εξέλιξη, ενώ, μέχρι αυτή την ώρα, τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα.

Πηγή: grtimes.gr

