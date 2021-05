Καρδίτσα

Καρδίτσα: Επεισόδια από αρνητές μάσκας σε τράπεζα - Τι απαιτούσαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αυτοαπακαλούμενοι "θεματοφύλακες του Συντάγματος",επιτέθηκαν σε υπαλλήλους και σε αστυνομικούς.

Νέο "θερμό" επεισόδιο προκλήθηκε με "αρνητές" μάσκες αυτήτη φορά στο Μουζάκι Καρδίτσας, όταν δυο άντρες, εισήλθαν στην Εθνική Τράπεζα της περιοχής και προκάλεσαν ένταση.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις δέκα το πρωί. Οι δύο άντρες, οι οποίοι αυτοαποκαλούσαν τους εαυτούς τους "θεματοφύλακες του Συντάγματος", άρχισαν να ζητούν να τους διαγράψουν δάνεια, χωρίς να φορούν μάσκες.

Οι υπάλληλοι της τράπεζας κάλεσαν την Αστυνομία. Οι δύο άνδρες συνέχισαν την προκλητική τους συμπεριφορά και απειλούσαν τους αστυνομικούς με μηνύσεις.

Τελικά οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν για παράβαση των μέτρων για την πανδημία, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, αφού αντιστάθηκαν της σύλληψης, ενώ τους επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Μένιος Φουρθιώτης : Στο ίδιο κελί με ένστολους κατηγορούμενους

Επίθεση με βιτριόλι: Σε δίκη για απόπειρα ανθρωποκτονίας η 36χρονη