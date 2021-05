Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Φωτιά στην Σταμνά - Καίγονται σπίτια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά στα Σταμνά. Κινητοποιούνται δυνάμεις ακόμα και από τη Ναύπακτο

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρία σπίτια έχουν τυλιχτεί στις φλόγες και στο σημείο μεταβαίνει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ οχήματα καταφθάνουν ακόμη και από τη Ναύπακτο.

Ήδη μέσα από τα φλεγόμενα σπίτια απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Σε εξέλιξη #πυρκαγιά σε 3 όμορες οικίες στα Σταμνά Μεσολογγίου. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 6 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 7, 2021