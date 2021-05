Ζάκυνθος

Δολοφονία στη Ζάκυνθο: ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες που “γάζωσαν” τον επιχειρηματία

Σκηνές από μαφιόζική ταινία στους δρόμους της πόλης της Ζακύνθου. "Συμβόλαιο θανάτου" βλέπουν οι Αρχές. Το παρελθόν του επιχειρηματία και η νεκρή σύζυγος.

Άφαντοι παραμένουν οι δράστες της μαφιόζικης εκτέλεσης του επιχειρηματία στη Ζάκυνθο, τον οποίο «γάζωσαν» με πυροβόλο όπλο τύπου «καλάσνικοφ», το πρωί της Παρασκευής.

Στη γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου, εξετάζουν το ποινικό μητρώο του επιχειρηματία και έχουν ανοίξει υποθέσεις στις οποίες είχε εμπλακεί στο παρελθόν, ενώ αξιωματικοί κάνουν λόγο για «συμβόλαιο θανάτου» κατά του 58χρονου.

Τον 58χρονο επιχειρηματία είχαν προσπαθήσει και πέρυσι να τον δολοφονήσουν, αλλά οι δράστες είχαν κόψει το νήμα της ζωής της συζύγου του, πυροβολώντας επανειλημμένα προς το μέρος τους σε μια ενέδρα θανάτου που είχε στηθεί λίγα μέτρα από το σπίτι τους. Τότε, το θύμα είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Συγκεκριμένα, στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής, ο 58χρονος επιχειρηματίας βρισκόταν σε γνωστό γραφείο για μια επαγγελματική του υπόθεση, ενώ το αυτοκίνητο του, με τον οδηγό του, είχε σταθμεύσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Αιφνιδίως, ένα ΙΧ χρώματος ασημί, σταμάτησε ανάμεσα στο αμάξι του θύματος και το γραφείο και οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν. Ο 58χρονος επιχειρηματίας δεν πρόλαβε να αντιδράσει καθώς οι σφαίρες ερχόντουσαν πάνω σαν «βροχή». Οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν μόλις αποβιβάστηκαν από το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν και συνέχισαν και στο εσωτερικό του γραφείου. Από την επίθεση νεκρός έπεσε ο 58χρονος επιχειρηματίας, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ο ένας εκ των ιδιοκτητών του γραφείου.

Στην συνέχεια, οι δράστες έφυγαν από το σημείο και λίγη ώρα αργότερα το αμάξι που χρησιμοποίησαν για την επίθεση βρέθηκε λίγα χιλιόμετρα έξω από τη πόλη της Ζακύνθου, σε μια ερημική περιοχή ανάμεσα σε ελαιόδεντρα, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο εσωτερικό του βρέθηκε το καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία. Από την έρευνα των αστυνομικών στο σημείο της επίθεσης, έχουν συγκεντρωθεί και εξετάζονται 25 κάλυκες, ενώ έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες παρακείμενων καταστημάτων.

Μιλωντας στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος του θύματος, Θεόδωρος Μαντάς, έκανε λόγο για ολιγωρία των Αρχών σε ότι αφορά τις έρευνες, ενώ αποκάλυψε ότι στις 23 Απριλίου το θύμα έστειλε "έγγραφο-φωιτά" στην Αστυνομία και την Εισαγγελία

