Ηράκλειο

Jean Hanlon: ανοίγει ο φάκελος για τη μυστηριώδη δολοφονία στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναλαμβάνει την υπόθεση της 54χρονης Βρετανίδας, που βρέθηκε νεκρή στο Ηράκλειο Κρήτης το 2009.

Πέρασαν 12 χρόνια από την άγρια δολοφονία της 54χρονης Βρετανίδας Jean Hanlon, το πτώμα της οποίας είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου, τον Μάρτιο του 2009, τέσσερις ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Στην πρώτη ιατροδικαστική έκθεση αναφερόταν ότι ο θάνατος της οφείλεται σε πνιγμό εντός θαλάσσιου ύδατος συνεπεία κάκωσης του αυχένα με πλήρη διατομή του εγκεφαλικού στελέχους, αποτέλεσμα πτώσης στο νερό από ύψος.

Στη συμπληρωματική ιατροδικαστική έκθεση αναφερόταν ότι ο θάνατός της επήλθε από πτώση και πρόσκρουση σε έδαφος και υπήρξε η εκτίμηση ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή στη θάλασσα και γινόταν λόγος για ατύχημα. Τελικώς ο θάνατός της αποδόθηκε σε ανθρωποκτονία, δίνοντας αναπόφευκτα νέα τροπή στις έρευνες.

Τότε ήταν που ο μικρότερος γιος της ορκίστηκε να συνεχίσει τις έρευνες μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Έτσι, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανοίγει ξανά τον φάκελο της υπόθεσης καθώς δόθηκε το πράσινο φως για την ανάθεση του νέου κύκλου ερευνών στην συγκεκριμένη ειδική υπηρεσία, προκειμένου να εξαντληθεί κάθε πιθανότητα εξιχνίασης της υπόθεσης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης Jean Hanlon, Απόστολος Ξυριτάκης επιβεβαίωσε ότι ξεκινά νέος κύκλος ερευνών. Υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή μόνο ικανοποίηση επιφέρει στα παιδιά της 54χρονης Βρετανίδας, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια παλεύουν αδιάκοπα για την ανάδειξη της αλήθειας, ζητώντας μόνο να δικαιωθεί η μνήμη της αγαπημένης τους μητέρας. Όπως σχολίασε, οι αρμόδιες Αρχές για μία ακόμα φορά στάθηκαν με ευαισθησία απέναντι στο αίτημα της οικογένειας που επιμένει να μάθει τι έγινε την επίμαχη νύχτα.

Πηγή: Cretalive

Ειδήσεις σήμερα:

Κέρκυρα: Μνημειακός οβελίσκος για τους Κερκυραίους αγωνιστές του 1716 (εικόνες)

Ηλεία: συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών με θαλαμηγό

Lockdown - ερασιτεχνικός αθλητισμός: ανοίγουν κολυμβητήρια και ακαδημίες - τι ισχύει για τα γυμναστήρια