Μαγνησία

Βόλος: τραυμάτισε θανάσιμα ποδηλάτη και τον εγκατέλειψε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί της Τροχαίας, διενεργούν έρευνες τόσο για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, όσο και για τον εντοπισμό του οδηγού που τον εγκατέλειψε.

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα για έναν ποδηλάτη, που έχασε την ζωή του, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, λίγο πριν το μεσημέρι στον παράδρομο εξόδου από τον οδικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Βόλου - Λάρισας προς τον Περιφερειακό του Βόλου.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος είναι άγνωστες, ωστόσο γεγονός είναι ότι ο οδηγός του επιβατικού που παρέσυρε τον ποδηλάτη, αφού τον χτύπησε, τον εγκατέλειψε και εξαφανίσθηκε.

Τα στοιχεία του άτυχου ποδηλάτη δεν έχουν ταυτοποιηθεί από την Τροχαία Βόλου, αλλά η ηλικία του υπολογίζεται μεταξύ 45 και 50 ετών και φορούσε στολή και κράνος ποδηλασίας. Παρ' όλο τον εξοπλισμό όμως τα τραύματα που έφερε από την παράσυρση ήταν βαρύτατα και ενώ διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, δυστυχώς οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον άτυχο άνδρα που ήταν ήδη νεκρός.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Βόλου μετέβησαν στο σημείο και διενεργούν έρευνες τόσο για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, όσο και για τον εντοπισμό του οδηγού που τον εγκατέλειψε.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσακίρης για εστίαση στον ΑΝΤ1: τον Ιούνιο η εκταμίευση κεφαλαίων κίνησης (βίντεο)

Τροχαίο με νεκρό ζευγάρι που έμεινε αβοήθητο για 3 ημέρες! (εικόνες)

Σταμνά: κάηκαν σπίτια από μεγάλη φωτιά! (εικόνες)