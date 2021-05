Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σάλος με γυμνή γυναίκα στο κέντρο της πόλης

Η γυναίκα περπατούσε στη μέση του δρόμου χωρίς τα ρούχα της προς έκπληξη όλων.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι κεντρικής περιοχής της Θεσσαλονίκης όταν αντίκρισαν μια ολόγυμνη γυναίκα στη μέση του δρόμου!

Η γυναίκα έβγαλε τα ρούχα της, το βράδυ του Σαββάτου, και στάθηκε στη μέση της οδού Κασσάνδρου προκαλώντας σοκ σε οδηγούς και κατοίκους, που βγήκαν στα μπαλκόνια!

Όπως αποδείχθηκε, επρόκειτο για καλλιτεχνική φωτογράφιση… Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ένας άνδρας πλησίασε την γυναίκα και έριξε επάνω της ένα παλτό.

Παρ όλα αυτά, οι κάτοικοι της περιοχής έμειναν απορημένοι!

Πηγή: seleo.gr

