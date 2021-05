Χανιά

Χανιά: πέθανε ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή ο άτυχος άνδρας, που έδωσε μάχη επί ημέρες.

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο αστυνομικός που είχε αυτοπυροβοληθεί στις 24 Απριλίου στα Κεραμειά Χανίων καθώς τα τραύματα στο κεφάλι που είχε, δεν του άφησαν περιθώριο επιβίωσης.

Ο 38χρονος εξέπνευσε λίγο μετά τις 13:00 του Σαββάτου στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Κεραμειών, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, 24 Απριλίου, σε περιπολία των ΤΑΕ. Ο 38χρονος φέρεται να έβγαλε το όπλο του και να αυτοπυροβολήθηκε, χωρίς καμία προειδοποίηση.

Είχε καταγωγή από τα Χανιά.

Πηγή: cretalive.gr

