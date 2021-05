Χίος

Χίος: Νεκρός Ιρανός στη ΒΙΑΛ

Δεύτερος αιφνίδιος θάνατος φιλοξενούμενου στη δομή της ΒΙΑΛ.

Νεκρός βρέθηκε 51χρονος ιρανικής καταγωγής, χθες το βράδυ, στη δομή της ΒΙΑΛ στη Χίο όπου διέμενε εδώ και ενάμιση χρόνο.

Ο θάνατός του, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τον δεύτερο αιφνίδιο θάνατο μετανάστη μέσα σε μια εβδομάδα στη Χίο, καθώς τη Δευτέρα του Πάσχα είχε πεθάνει 28χρονος Σομαλός.

