Πτολεμαΐδα: σκότωσε την μητέρα του και αυτοκτόνησε

Θρήνος για την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία.

Σοκ στην τοπική κοινωνία της Πτολεμαΐδας προκαλεί η είδηση για τη δολοφονία μιας 74χρονης από τον 50χρονο γιο της, ο οποίος αμέσως μετά, έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο, που πυροβόλησε τη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozanimedia.gr, o δράστης και αυτόχειρας χρησιμοποίησε καραμπίνα, ενώ φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη εντός της οικίας, στην οποία διέμεναν η ηλικιωμένη και ο γιος της, στην οποία έχει φτάσει κλιμάκιο της Ασφάλειας Πτολεμαΐδας, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής.

