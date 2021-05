Ηλεία

Λεχαινά: σκοτώθηκε κοριτσάκι που παρασύρθηκε από ΙΧ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέβη η ανείπωτη τραγωδία που βύθισε στο πένθος όλη την περιοχή.

(εικόνα αρχείου)

Μια ανείπωτη τραγωδία γράφτηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στο Μοσχονέρι Λεχαινών, όταν ένα κορίτσι μόλις πέντε ετών έχασε την ζωή του.

Το παιδί, διέφυγε της προσοχής των γονιών του, την ώρα που επέστρεφαν από αγροτικές εργασίες, και παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Βάρδας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Πηγή: patrisnews.com





Ειδήσεις σήμερα:

Πτολεμαϊδα: σκότωσε την μητέρα του και αυτοκτόνησε

“Το Πρωινό”: Ίαν Στρατής και Μαίρη Συνατσάκη σε τρυφερές στιγμές! (εικόνες)

Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έγινε γιαγιά (εικόνες)