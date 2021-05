Λάρισα

Λάρισα: Πέθανε νεογέννητο που νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Ανείπωτη τραγωδία στον Τύρναβο. Έφυγε από τη ζωή βρέφος 7 ημερών, σκορπίζοντας θλίψη στην περιοχή.

Την τελευταία του πνοή στο νεογνολογικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου μεταφέρθηκε διασωληνωμένο από το Κ.Υ. Τυρνάβου άφησε χθες ένα βρέφος μόλις 7 ημερών σκορπίζοντας θλίψη στην περιοχή.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι στο ΚΥ από συγγενικό του πρόσωπο χωρίς τις αισθήσεις του και οι γιατροί κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή ενώ παράλληλα είχαν ειδοποιήσει και το ΕΚΑΒ για την αποστολή ασθενοφόρου μονάδας η οποία έφτασε έγκαιρα και παρέλαβε διασωληνωμένο το άτυχο κοριτσάκι το οποίο και μετέφερε απευθείας στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο με δεδομένο ότι χθες εφημέρευε το ΓΝΛ.

Εκεί παρά τις προσπάθειες των γιατρών το βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή γύρω στις 4 χθες το απόγευμα.

Διατάχτηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου βρέφους το οποίο σύμφωνα με τους συγγενείς του δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Πηγή: paidis.com

