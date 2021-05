Αχαΐα

Πάτρα: Κορονοπάρτι με εκατοντάδες άτομα και ποτά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαροί με ένα ποτό στο χέρι και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας διασκέδαζαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άλλο ένα μεταμεσονύκτιο κορoνοπάρτι στήθηκε στην πλατεία της Παντάνασσας της Πάτρας.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας, οπότε και ξεκίνησε η απαγόρευση της κυκλοφορίας, άρχισαν να συγκεντρώνονται στην περιοχή εκατοντάδες νεαροί, όπως φαίνεται στα βίντεο προκειμένου να συνεχίσουν τη διασκέδασή τους.

Με ένα ποτό στο χέρι και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας διασκέδαζαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πολλοί καταστηματάρχες της εστίασης έχουν επισημάνει από την πρώτη στιγμή εφαρμογής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας ότι θα πρέπει να υπάρξει διεύρυνση της ώρας, καθώς οι νεαροί αμέσως μετά των κλείσιμο των καταστημάτων στήνουν υπαίθρια πάρτι, συνεχίζοντας τη διασκέδασή τους, που δεν σταματά γι΄αυτούς στις 11 το βράδυ.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: Ρεκόρ εμβολιασμών την Δευτέρα

NASA: Το OSIRIS-Rex επιστρέφει στην Γη με πολύτιμο φορτίο (βίντεο)

Βαριά ήττα για τους Μπακς