Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: “Βροχή” από σφαίρες δέχθηκε ο 53χρονος

Τη βιαιότητα των δραστών αποκαλύπτει η έκθεση του ιατροδικαστή.

«Βροχή» από σφαίρες δέχτηκε σε όλο του το σώμα, ο 53χρονος επιχειρηματίας από τη Ζάκυνθο, κατά τη διάρκεια της δολοφονικής επίθεσης που δέχτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής (7/05) στο κέντρο της πόλης.

Αυτό διαπίστωσε κατά την διάρκεια της νεκροψίας - νεκροτομής, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του 53χρονου.

Ο άτυχος άντρας έφερε 19 διαμπερή τραύματα από τις σφαίρες του καλάσνικοφ, εκ των οποίων το ένα θανατηφόρο.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 16:30 το απόγευμα στην εκκλησία της Φανερωμένης στο χωριό της Λιθακιάς.

