Πάτρα: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Τραγωδία στην Πάτρα. Μια γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή μετά από πυρκαγιά στο διαμέρισμά όπου διέμενε.

Μια γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πάτρα στην περιοχή Ζαρουχλέικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα πιθανώς πέθανε από αναθυμιάσεις.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες ακούστηκε ένας θόρυβος κι έσπασαν τζάμια.

Στην πυροσβεστική σήμανε συναγερμός και έσπευσαν 3 οχήματα και 9 άνδρες.





Στο μεταξύ χθες ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στις Εργατικές Κατοικίες Ταραμπούρα ενώ το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου προκλήθηκε φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Βενιζέλου, το οποίο καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.

