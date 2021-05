Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καθηγητής που πήγε για μάθημα χωρίς self test

Είχε προηγηθεί μήνυση που υπέβαλε εις βάρος του η διευθύντρια του σχολείου, επειδή πήγε να διδάξει χωρίς να έχει υποβληθεί προηγουμένως σε self test.

Καθηγητής γυμνασίου συνελήφθη ύστερα από μήνυση που υπέβαλε εις βάρος του η διευθύντρια του σχολείου, επειδή πήγε να διδάξει χωρίς να έχει υποβληθεί προηγουμένως σε self test, ενώ αρνήθηκε και να φύγει.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί σε σχολική μονάδα της Θέρμης, όπου κλήθηκε η αστυνομία μετά την υποβολή της μήνυσης.

Ο 50χρονος καθηγητής συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Λίγο αργότερε αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

