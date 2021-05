Ηράκλειο

Κορονοϊός: Καθηγήτρια μήνυσε διευθυντή λυκείου

Γιατί η καθηγήτρια κινήθηκε νομικά εναντίον του διευθυντή.

Μήνυση σε βάρος διευθυντή λυκείου κατέθεσε καθηγήτρια στην Κρήτη.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο 5ο Λύκειο Ηρακλείου, όπου σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου Σταμάτη Παπαδάκη, η καθηγήτρια προσήλθε για να κάνει μάθημα, χωρίς να φορά μάσκα και χωρίς να έχει τη βεβαίωση αρνητικού self test.

Όπως δήλωσε στο Creta24 ο διευθυντής του 5ου ΓΕΛ, η καθηγήτρια αντέδρασε όταν δεν της επετράπη η είσοδος στο σχολείο και τον ενημέρωσε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η γυναίκα υπέβαλε, τελικά, μήνυση σε βάρος του διευθυντή για παραβίαση του συντάγματος.

ΠΗΓΗ: Creta24.gr

