Δωδεκανήσα

Ρόδος: Προσωρινά κρατούμενος ο κατηγορούμενος για ασέλγεια σε ανήλικες αδελφές

Ο άνδρας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και της Εισαγγελέως. Όλα όσα κατήγγειλαν οι αδελφές.

Τη φρίκη καταγγέλλουν ότι έζησαν επί χρόνια, στα χέρια ενός άνδρα, δύο αδελφές από τη Ρόδο. Πρόκειται για δύο κορίτσια ηλικίας 19 και 24, τα οποία μήνυσαν έναν 62χρονο, κατηγορώντας τον για σεξουαλικά αδικήματα από τα 6 τους χρόνια!

Ο άνδρας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, με ομόφωνη απόφαση της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, κατηγορούμενος για τέλεση γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, όπου ο ανήλικος συμπλήρωσε τα 12 και τα 14 έτη και για κατάχρηση ανηλίκων κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση όπου ο ανήλικος δεν συμπλήρωσε τα 12 και τα 14 έτη.

Ο 62χρονος βρέθηκε υπόλογος για τα ως άνω αδικήματα μετά από τις καταθέσεις των δύο αδελφών, οι οποίες ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα των αρρωστημένων σεξουαλικών ορέξεων του συντοπίτη τους. Η πρώτη από ηλικία 9 έως 12 ετών και η δεύτερη από ηλικία 6 έως 12 ετών.

Ο μηνυόμενος, όπως ισχυρίζονται οι μηνύτριες, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη των γονέων τους, καθώς υπήρξε στενός οικογενειακός τους φίλος, τις έπαιρνε βόλτα με το αυτοκίνητό του, σε αγρόκτημά του, ακόμη και σε μια οικοδομή αλλά και στην οικία του και εκεί ασελγούσε εις βάρος τους. Η μια διατείνεται ότι ξεκίνησε να την προσεγγίζει από ηλικία 6 ετών με δήθεν παιχνίδι και προχώρησε σταδιακά σε φρικαλέα σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος της. Φέρεται να δελέαζε τα παιδιά με δώρα, ενώ, όπως κατήγγειλαν, χρησιμοποίησε και τον γιο του σε σεξουαλικές ακρότητες, παρακολουθώντας τους. Αποφάσισαν πλέον με την αδελφή τους, όπως λένε, να τον καταγγείλουν, καθώς διαπίστωσαν και οι δύο ότι υπήρξαν θύματά του διότι δεν είχαν εκμυστηρευθεί η μια στην άλλη τα πάθη τους ως σήμερα.

Ο καταγγελλόμενος τόνισε εξεταζόμενος ότι τα όσα κατέθεσαν εις βάρος του οι καταγγέλλουσες υπερβαίνουν τα όρια ακόμα και της νοσηρής φαντασίας. Εξέθεσε ότι η μητέρα του γνώριζε την οικογένεια των καταγγελλουσών και τους βοηθούσε καθώς βρίσκονταν σε κακή οικονομική κατάσταση αγοράζοντάς τους διάφορα τρόφιμα. Απολογούμενος τόνισε ακόμη ότι οι καταγγέλλουσες έζησαν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο δεν ήταν και το καλύτερο. Σημείωσε ακόμη ότι τα δώρα που ισχυρίζεται η μια ότι δήθεν της έκανε για να την δελεάσει ήταν δώρα από μία νονά της Γερμανίδα όπου εκείνος μεσολάβησε για να γίνει νονά της. Τόνισε ακόμη ότι οι καταθέσεις των μαρτύρων τους οποίους έχει προτείνει επιβεβαιώνονται πλήρως τόσο από την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη όσο και από την έκθεση ιατροδικαστή. Το συμπέρασμα είναι ότι ψυχιατρικά αποδεικνύεται ότι δεν έχει τελέσει τις αποδιδόμενες ασελγείς πράξεις.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η νοσηρή φαντασία των μηνυτριών επιβεβαιώνεται από τους ισχυρισμούς τους ότι ασελγούσε σε βάρος τους στην αυλή της οικογενειακής του κατοικίας υπό τα όμματα προφανώς των παιδιών του, της συζύγου του και της πεθεράς του, ή στον κήπο του ο οποίος είναι εντός οικισμού με κατοικημένα σπίτια τριγύρω ή σε γνωστή παραλία όπου είχαν μεταβεί οικογενειακώς τόσο ο ίδιος όσο και οι μηνύτριες.

Πρόσφατα τη Ρόδο απασχόλησε άλλη μια υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης και συγκεκριμένα, αυτή της αποπλάνησης ανηλίκου από 52χρονο εκπαιδευτικό, που φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη.

Πηγή: dimokratiki.gr