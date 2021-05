Μαγνησία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - καθηγήτρια 20χρονης στον ΑΝΤ1: τώρα θα ταξιδεύει μόνη της (βίντεο)

Τι λέει η Μερώπη Μαχαιρίδου, Διευθύντρια του Γυμνασίου - Λυκείου στην Αλόννησο για την αγάπη του κοριτσιού στον αθλητισμό.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, για το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά, μίλησε η Μερώπη Μαχαιρίδου, Διευθύντρια του Γυμνασίου - Λυκείου στην Αλόννησο, όπου μεγάλωσε το κορίτσι, το οποίο είχε ιδιαίτερη αγάπη στον αθλητισμό.

Όπως είπε, η άτυχη 20χρονη ήταν επί 6 χρόνια μαθήτρια στο σχολείο και το άκουσμα της είδησης συγκλόνισε όλη την Αλόννησο.

Είπε ότι ήταν “άριστη μαθήτρια, με άριστο ήθος, ήταν δραστήριο και χαρούμενο παιδί, ήθελε να παίρνει μέρος σε όλα και στα μαθήματα και στις θεατρικές παραστάσεις. Ήταν ένα παιδί μάλαμα”.

“Από το νησί έφυγε πριν από δύο χρόνια. Όταν τελείωσε το σχολείο παντρεύτηκε και έφυγε. Είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Δεν καταλαβαίναμε στην αρχή για ποιο παιδί μιλάμε. Ταξίδευε συχνά με τον αγαπημένο της Μπάμπη. Τώρα θα ταξιδεύει μόνη της” είπε η κ. Μαχαιρίδου.

Όπως σημείωσε, οι γονείς της άτυχης κοπέλας, ζουν ακόμη στο νησί.