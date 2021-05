Χανιά

Χανιά: σύλληψη υπόπτου για απαγχονισμό σκύλου σε γέφυρα

Ο φερόμενος ως δράστης ταυτοποιήθηκε από τις αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων η υπόθεση του απαγχονισμού σκύλου στα Χανιά. Το άτυχο ζώο είχε βρεθεί κρεμασμένο στη γέφυρα του ΒΟΑΚ στο Νεροκούρου Χανίων στις αρχές του περασμένου Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, εξιχνιάστηκε υπόθεση κακοποίησης και θανάτωσης ζώου συντροφιάς (σκύλος) ο οποίος βρέθηκε την 10.02.2021 σε περιοχή του Δήμου Χανίων, απαγχονισμένος.

Συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκε Έλληνας ως ο δράστης, ο οποίος είχε προβεί στην παραπάνω πράξη και σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, ενώ βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων.

