Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Δασκάλα 20χρονης στον ΑΝΤ1: θα τη θυμάμαι χαρούμενη

Συγκινημένη εμφανίστηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η δασκάλα θεάτρου της άτυχης κοπέλας.

«Συμπάσχουμε όλοι», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η δασκάλα θεάτρου της άτυχης 20χρονης που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά.

Η Μαριλένα Πονηράκη εκτίμησε ότι, η πρώην μαθήτριά της «ήθελε να προστατέψει το μωρό της».

Για τον σύζυγό της είπε ότι, «σίγουρα ούτε ο ίδιος έχει καταλάβει τι έχει συμβεί».

«Πάντα θα τη θυμάμαι έτσι χαρούμενη, ήταν πολύ αξιόλογο πλάσμα, είναι πολύ κρίμα αυτό που έχει γίνει», κατέληξε η δασκάλα από την Αλόννησο.

