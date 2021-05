Φθιώτιδα

Λαμία: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ένας 13χρονος, μετά την παράσυρσή του από αυτοκίνητο.

Ο σοβαρότατος τραυματισμός 13χρονου που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στην παραλιακή της Αιδηψού σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές και αστυνομικές αρχές στη Βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα.

Το παιδί παρασύρθηκε την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, από αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονη και υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε αμέσως στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και από κει στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση ώστε να διακομιστεί το δυνατόν συντομότερα στο Νοσοκομείο Λαμίας μέσω θαλάσσης και Αρκίτσας και από κει κατά μήκος της Εθνικής Οδού έως το ΓΝ Λαμίας.

Το ασθενοφόρο συνοδεία περιπολικών σε όλη τη διαδρομή, με τις σειρήνες να ουρλιάζουν ακριβώς στις 20:40’ έφτασε στην πύλη του Νοσοκομείου, με αστυνομικούς της Τροχαίας, της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να το συνοδεύουν και να ανοίγουν το δρόμο, ώστε να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο για το παιδί που δίνει μάχη για τη ζωή του.

Αμέσως έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για την αξιολόγηση της κατάστασής του που είναι πολύ σοβαρή.

