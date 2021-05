Ημαθία

Νάουσα: Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Τραγικό θάνατο βρήκε ο ηλικιωμένος άνδρας. Πως συνέβη το δυστύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Τετάρτης σε περιοχή της Νάουσας ένας 84χρονος.

Περίπου στις 16:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το τρακτέρ που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με συνέπεια το βαρύ γεωργικό όχημα να τον καταπλακώσει και ο άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 2ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Νάουσας – 3-5 Πηγάδια.

Για τον απεγκλωβισμό του ηλικιωμένου χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

