Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – τροχαίο δυστύχημα: βάφτηκε… με αίμα η άσφαλτος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα, όταν αυτοκίνητο έφυγε από το δρόμο και έπεσε πάνω σε εκκλησάκι

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 40χρονος τα ξημερώματα στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου στις 01:00, το Ι.Χ. που οδηγούσε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έφυγε από το δρόμο, χτύπησε σε εκκλησάκι και δέντρο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: Thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά – Καλλιακμάνης: Τι μου είπε ο αστυνομικός που είδε πρώτος το μωρό

Νάουσα: Ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Ισραήλ: Επικοινωνία Μπάιντεν με Νετανιάχου για αποκλιμάκωση της βίας