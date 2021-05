Εύβοια

Δολοφονία Χούπη στη Ριτσώνα: Βρισιές και χειροδικίες μετά την αθώωση του κουμπάρου του (εικόνες)

Με επεισοδιακό τρόπο ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση δολοφονίας του 60χρονου επιχειρηματία. Το χρονικό της δολοφονίας.

Με επεισοδιακό τρόπο ολοκληρώθηκε την Τετάρτη στα Δικαστήρια Χαλκίδας και συγκεκριμένα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Εύβοιας η δίκη για την υπόθεση δολοφονίας του 60χρονου επιχειρηματία Βασίλη Χούπη, που έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 2010 και βρέθηκε νεκρός μέσα στο τζιπ του, στη Ριτσώνα, με κατηγορούμενο τον 53χρονο κουμπάρο του Π.Κ. ο οποίος τελικά αθωώθηκε μετά από 13 δικασίμους, ενώ καταδικάστηκε για υπεξαίρεση σε βάρος του μακαρίτη, συνολικού ποσού 1 εκατομμυρίου ευρώ σε 5 χρόνια φυλάκιση, η οποία είναι και εξαγοράσιμη με 5 ευρώ την ημέρα, με αποτέλεσμα ο καταδικασθέντας να αφεθεί ελεύθερος.

Η Εισαγγελέας της Έδρας και Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Εύβοιας, Άννα Καλουτά πρότεινε την ενοχή του Π.Κ. και για την δολοφονία του Βασίλη Χούπη ωστόσο οι Δικαστές - Πρόεδρος της Έδρας Απόστολος Ντίτουρας (Πρόεδρος Εφετών Εύβοιας) και Σωκράτης Γαβαλάς τον έκριναν αθώο, πλην του Δικαστή Ηλία Κοντογιάννη ενώ αθώο τον έκριναν και όλοι οι Ένορκοι, δηλαδή με 6 αθωωτικές ψήφους και μόνο μία καταδικαστική ψήφο, ενώ επίσης για την υπεξαίρεση ο Π.Κ. κρίθηκε ένοχος με 4 καταδικαστικές ψήφους και 3 αθωωτικές!

Η δίκη ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώθηκε μετά από 13 διακοπές την Τετάρτη 12 Μαϊου 2021.

Ο Βασίλης Χούπης ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας στο χώρο της ναυσιπλοϊας καθώς ήταν ιδιοκτήτης μία από τις πιο ναυτιλιακές εταιρείες της χώρας με αντικείμενο τις ναυλώσεις πλοίων.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το μεσημέρι της 24ης Ιουνίου 2010 φεύγει από το σπίτι του στη Βούλα Αττικής και από εκείνη την στιγμή τα ίχνη του αγνοούνται. Δύο μέρες μετά δηλώνεται η εξαφάνιση του. 4 ημέρες μετά, στις 28 Ιουνίου 2010, βρέθηκε άγρια δολοφονημένος μέσα στο πολυτελές τζιπ του που ήταν σταθμευμένο για μέρες στην είσοδο του εγκαταλελειμμένου στρατοπέδου στη Ριτσώνα, το οποίο εδώ και πολύ καιρό έχει μετατραπεί σε hot spot.

Ο Βασίλης Χούπης είχε δεχθεί δύο σφαίρες στο στήθος και μία στο σαγόνι από 9αρι πιστόλι. Φύλακας κοντινού εργοστασίου που τον εντόπισε φώναξε στη συνέχεια την αστυνομία και την υπόθεση ανέλαβε η Ασφάλεια Χαλκίδας. Μετά από έρευνες κατηγορήθηκε για την δολοφονία του ο επιστήθιος φίλος του και κουμπάρος του επιχειρηματία με τον οποίο είχε οικονομικές δοσοληψίες με το θύμα.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο

Σε πρώτο βαθμό σε δίκη που είχε γίνει στα Δικαστήρια Θήβας κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση σε βάρος του Βασίλη Χούπη σε 7 χρόνια κάθειρξη με αναστολή, ενώ για την δολοφονία είχε κριθεί αθώος με μειοψηφία μιας ψήφου της Δικαστή Δήμητρας Αυγουστοπούλου.

Μετά από έφεση της γνωστής Εισαγγελέως, από την υπόθεση Τοπαλούδη, που συγκλόνισε το πανελλήνιο με τη αγόρευση της, Αριστοτέλεια Δόγκα, η οποία τότε ήταν Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών, και η οποία είχε προτείνει την καταδίκη του 53χρονου και για την δολοφονία του κουμπάρου του, αλλά και με παραγγελία της Αντεισαγγελέως Εφετών Εύβοιας, Βασιλικής Δεληστάθη, ασκήθηκε πολυσέλιδη αιτιολογημένη έφεση κατά της εν μέρει απαλλακτικής απόφασης για την δολοφονία κατά της αθωωτικής απόφασης και η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό στα Δικαστήρια Χαλκίδας. «Περιμένουμε επιτέλους να δικαιωθεί η ψυχή του πατέρα μας που έχει αργήσει τόσα χρόνια και να καταδικαστεί ο δράστης, είχαν τονίσει λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη», οι κόρες του αδικοχαμένου και δολοφονημένου επιχειρηματία, όπου με συνήγορο, αυτή την φορά, τον Γιάννη Απατσίδη κατέθεσαν νέα στοιχεία, όπως ότι ο κατηγορούμενος είχε πει ψέματα ότι είχε εξοφλήσει το χρέος του, ενώ είχε είχε δώσει έναντι και το υπόλοιπο χρέος ήταν αρκετά μεγάλο, κάτι που ήταν και το βασικό κίνητρο της δολοφονίας, όπως τονίζονταν. Ο Γιάννης Απατσίδης ανέφερε επίσης ότι θεωρείται δεδομένο ότι ο κατηγορούμενος είχε και συνεργούς.

Τελικά όπως προαναφέραμε μετά από 13 δικασίμους το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Εύβοιας αθώωσε και αυτό τον Π.Κ. για την δολοφονία του Βασίλη Χούπη. Η Εισαγγελέας της Έδρας και Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Εύβοιας, Άννα Καλουτά πρότεινε την ενοχή του Π.Κ. και για την δολοφονία του Βασίλη Χούπη ωστόσο οι Δικαστές - Πρόεδρος της Έδρας Απόστολος Ντίτουρας (Πρόεδρος Εφετών Εύβοιας) και Σωκράτης Γαβαλάς τον έκριναν αθώο, πλην του Δικαστή Ηλία Κοντογιάννη ενώ αθώο τον έκριναν και όλοι οι Ένορκοι, δηλαδή με 6 αθωωτικές ψήφους και μόνο μία καταδικαστική ψήφο, ενώ επίσης για την υπεξαίρεση ο Π.Κ. κρίθηκε ένοχος με 4 καταδικαστικές ψήφους και 3 αθωωτικές!

Ύβρεις, απειλές και κλωτσιές κατά συγγενών του Βασίλη Χούπη και χυδαίες ύβρεις μέσα στη δίκη κατά του δικηγόρου της οικογένειας Γιάννη Απατσίδη

Ο επίλογος ήταν επεισοδιακός. Καταρχάς στο τέλος της δίκης συγγενείς του κατηγορούμενου, που ήταν μέσα στην αίθουσα του Δικαστηρίου έβρισαν τον δικηγόρο της οικογένειας Χούπη, Γιάννη Απατσίδη που αποχωρούσε, χωρίς να παρέμβει ο Δικαστής - Πρόεδρος της Έδρας, Απόστολος Ντίτουρας (Πρόεδρος Εφετών Εύβοιας), ο οποίος βρισκόταν και εκείνος μέσα στην αίθουσα.

Στη συνέχεια και ενώ ο καταδικασθέντας για υπεξαίρεση 1 εκ. ευρώ από τον δολοφονηθέντα κουμπάρο του μεταφερόταν στο περιπολικό, κλώτσησε την μία κόρη του δολοφονηθέντα που είδε μπροστά του και η ίδια άρχισε να λέει φωναχτά ότι την κλώτσησε. Ακολούθως συγγενείς του καταδικασθέντα επιτέθηκαν και στις δύο κόρες του Βασίλη Χούπη, αλλά και στη πρώην σύζυγο του, με ύβρεις και απειλές και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα με παρέμβαση του αστυνομικού που υπηρετούσε εκείνη την ώρα στα Δικαστήρια Χαλκίδας, αλλά και των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ. Όπως θα δείτε και στο βίντεο, αργότερα άρχιζε να φωνάζει από απόσταση η δικηγόρος του κατηγορούμενου, Ελένη Ταρούση προς τη μία κόρη του δολοφονηθέντα: «Κηρύχθηκε αθώος. Είτε το θέλεις, είτε όχι, 6-1, δώσαμε το αίμα μας και είναι αθώος... Δεν τον σκότωσε αυτός...» Την ίδια στιγμή οι δύο κόρες και η πρώην σύζυγος του δολοφονηθέντα, τόνιζαν ότι κινδυνεύει η ζωή τους από αυτούς.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου στη δίκη, η επικείμενη αναίρεση και το ενδεχόμενο νέας δίωξης

Σχετικά με περαιτέρω έρευνα κατά τυχόν συμμέτοχων του κατηγορούμενου για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως η Εισαγγελέας της Έδρας αφενός τόνισε ότι η κατά πλειοψηφίας απαλλαγή του κατηγορούμενου δεν είναι αμετάκλητη καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να ασκηθεί αίτηση αναίρεσης αρμοδίως και αφετέρου η Εισαγγελέας επιφυλάχτηκε στο μέλλον για περαιτέρω ενέργειες σχετικά με ευρήματα της δικογραφίας (DNA, κ.α.).

Ο Πρόεδρος της Έδρας χωρίς να πραγματοποιήσει διάσκεψη με κανέναν εκ της συνθέσεως του δικαστηρίου και στο ερώτημα του δικηγόρου Γιάννη Απατσίδη για διερεύνηση και άλλων αδικημάτων και ιδίως του αδικήματος ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από τον κατηγορούμενο και από οποιοβδήποτε αλλον τυχόν υπαίτιο, απάτνησε ότι τα αντίγραφα της δικογραφίας θα διαβιβαστούν, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την αντίδραση της Εισαγγελέως, η οποία δήλωσε ότι δεν της δόθηκε ο λόγος για να προτείνει προκειμένουν το δικαστήριο να εκδόσει συγκεκριμένη απόφαση. Τελικά δεν έγινε αντιληπτό τι αποφασίστηκε από τον Πρόεδρο της Έδρας.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος τοποθέτησε την συνάντηση του με τον Βασίλη Χούπη λίγο πριν βρεθεί δολοφονημένος στις 14:00 το μεσημέρι, ενώ στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο την είχε τοποθετήσει στις 15:00 και ενώπιων των αστυνομικών στις 16:00 όταν το θύμα ήταν αποδεδειγμένα νεκρό. Επίσης στη δευτεροβάθμια δίκη αποδείχτηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε στη κατοχή του χειρόγραφο έγγραφο του θύματος στο οποίο αναφερόταν ότι το θύμα του είχε δώσει προς φύλαξη 2 εκ. ευρώ, αλλά παρ΄όλα αυτά απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι το έγγραφο αυτό του δόθηκε από το θύμα χωρίς να είχε λάβει ποτέ χρήματα για να είναι καλυμμένος αν του συμβεί κάτι στο μέλλον. Επίσης εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στην αρχή της δίκης ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι το πρωτότυπο του εγγράφου αυτού το προσκόμισε στην Ασφάλεια Χαλκίδας, πράγμα που αποδείχτηκε ψευδές, ενώ απολογούμενος κατέθεσε ότι το πρωτότυπο του εγγράφου αυτού το είχε μάλλον στην κατοχή του αλλά τώρα δεν μπορεί να το βρει.

Επίσης κατά την διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε:

Ότι πήγαινε κινητά τηλέφωνα από το Ντουμπάι, από που ταξίδευε, στα στελέχη της Ασφάλειας Χαλκίδας επειδή του το ζητούσαν.

Ότι ο -τότε- Ταξίαρχος της περιοχής τον ανέκρινε επισταμένα μαγνητοφωνόντας την κατάθεση του με ένα μαγνητοφωνάκι και η αστυνομία μετά του είπε ότι είναι αθώος και γιαυτό στο διαβιβαστικό τους δεν τον κατανόμασαν ρητά ως κατηγορούμενο, πράγμα ασυνήθιστο.

Ότι κατά την επίσκεψη του στην Ασφάλεια Χαλκίδας για να καταθέσει οι αστυνομικοί του επέδειξαν σε σακούλες τις κάμερες και τα καταγραφικά μηχανήματα του Βασίλη Χούπη από το σπίτι του στη Βούλα Αττικής, ενώ κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να ισχύει γιατί ποτέ δεν κατασχέθηκαν από την αστυνομία κάμερες και βιντεοληπτικό υλικό αφού αυτά ήδη είχαν αφαιρεθεί από τον κατηγορούμενο.

Ότι αστυνομικός της Ασφάλειας Βούλας Αττικής που διενεργούσε παράλληλη έρευνα, του παρέδωσε τα κλειδιά της οικίας του δολοφονημένου Βασίλη Χούπη, ενώ το θύμα ήταν ακόμη αγνοούμενο και ότι μετά τον παρακάλεσε να δηλώσει το αντίθετο στις Αρχές γιατί ένιωθε εκτεθειμένος ο αστυνομικός. Ο συνήγορος της υποστήριξης κατηγορίας, Γιάννης Απατσίδης τόνισε επανειλημμένα ότι αστυνομικός της Ασφάλειας Βούλας Αττικής της περιόδου εκείνης είναι κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή για μία φρικτή δολοφονία που απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του ισχυρίστηκε, σε επίμονες ερωτήσεις της Εισαγγελέως της Έδρας για το πως βρέθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς του από πώληση μετοχών της Alpha Bank καθόσον το ποσό αυτό ταυτίζεται απόλυτα με το καταγγελόμενο υπεξαιρεθέν ποσό από τις κόρες του δολοφονηθέντα Βασίλη Χούπη, ότι δεν είχε ιδέα για αυτό το ποσό, ότι δεν ήταν δικά του τα χρήματα και ότι τα έπαιζαν εν αγνοία του στο χρηματιστήριο τα στελέχη της Alpha Bank.

Τόσο ο κατηγορούμενος, όσο και η σύζυγος του ισχυρίστηκαν ότι ο κατηγορούμενος την ημέρα του φόνου, που σημειωτέον έγινε στις 15:20 το μεσημέρι περίπου, είχε επιστρέψει στην Κόρινθο από την Αθήνα στις 17:30 περίπου το απόγευμα και βρισκόταν διαρκώς στο σπίτι τους όλες τις επόμενες ημέρες. Όμως από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος με την σύζυγο του είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους 6 κλήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα από τις 18:00 εως τις 21:00 την στιγμή που κατά τους ισχυρισμούς τους ήταν μαζί στο σπίτι τους.

Ο αδερφός του κατηγορουμένου εξεταζόμενος ως μάρτυρας κατέθεσε ότι εκείνο το βράδυ τον συνόδευσαν στην Ασφάλεια Χαλκίδας γιατί ο κατηγορούμενος αδερφός του του είπε ότι πάνε να τον μπλέξουν και παράλληλα κατέθεσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερφός του έχουν επισκεφθεί επανειλημμένα την ευρύτερη περιοχή του εγκλήματος καθόσον έχουν πολλούς πελάτες εκεί, ενώ ο κατηγορούμενος στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει καθόλου την περιοχή και ότι δεν είχε κανέναν πελάτη εκεί.

Σε επανειλημμένες ερωτήσεις τόσο της Εισαγγελέως της Έδρας τόσο και του Δικαστή - Εφέτη, Ηλία Κοντογιάννη σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο συνάντησης με το θύμα την ημέρα της δολοφονίας, που σημειωτέον, είναι η τελευταία γνωστή, στις Αρχές, συνάντηση, λίγο πριν βρεθεί μετά δολοφονημένος ο Βασίλης Χούπης, ο κατηγορούμενος απάντησε ότι στην αρχή είχε ότι είχαν συναντηθεί στη Λεωφόρο Κύμης σε ένα πάρκινγκ επειδή τον παραπλάνησαν οι αστυνομικοί. Στη συνέχεια κατέθεσε ότι συναντήθηκαν 2 με 2:30 το μεσημέρι, ενώ στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο επανειλημμένα είχε αναφέρει ότι είχαν συναντηθεί στο ίδιο μέρος στις 15:00 και ότι μάλιστα το θύμα του είχε αναφέρει ότι είχε καθυστερήσει επί μία ώρα και είχε περάσει τα διόδια Αφιδνών και είχε επιστρέψει προς Αθήνα. Όμως από την δικογραφία προκύπτει ότι ο Βασίλης Χούπης πέρασε τα διόδια Αφιδνών στις 14:41 το μεσημέρι και ότι το κινητό του εξέπεμψε στο τόπο του εγκλήματος στις 15:26 όπου ήταν ήδη δολοφονημένος αφού βρέθηκε αναπάντητη κλήση στο κινητό του.

