Θεσσαλονίκη

Φοιτητικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαμαρτυρίες φοιτητών ενάντια στο νόμο για τις ανώτατες σχολές και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Συγκέντρωση στη μία το μεσημέρι στο άγαλμα του Ελ. Βενιζέλου και πορεία πραγματοποίησαν φοιτητές ενάντια στο νόμο για τις ανώτατες σχολές και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά.

Η πορεία κινήθηκε επί της Εγνατίας και από την οδό Ίωνος Δραγούμη έφτασε έξω από το ΥΜΑΘ και συνέχισε στις οδούς Αγίου Δημητρίου και Ιασωνιδου. Επέστρεψε στην Εγνατία στο ύψος της Καμάρας και ολοκληρώθηκε στις τρεις το μεσημέρι έξω από το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ.

Νωρίτερα, στις δώδεκα το μεσημέρι, μέλη φοιτητικών συλλόγων πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας, για το νόμο για τις ανώτατες σχολές, έξω από το ΥΜΑΘ, φώναξαν συνθήματα και αφού έγραψαν με κόκκινο σπρέι σύνθημα στο οδόστρωμα μπροστά στην πύλη, αποχώρησαν.

Φωτογραφίες, Βίντεο: GRTimes.gr

Ειδησεις σήμερα:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Συγκλονίζει ο σύζυγος της Καρολάιν (βίντεο)

Πιτσούλη για Φιλιππίδη στο “Πρωινό”: “άντε να χαθείς, ρε κάθαρμα” (βίντεο)

Γιάννης Αντετοκούνμπο - Μαράια: Περιμένουν το δεύτερο παιδί τους