Απάτη σε βάρος ηλικιωμένης με δήθεν θανατηφόρο τροχαίο

Άγνωστος της ζήτησε χρήματα για να "διευθετήσει" δήθεν τροχαίο που προκάλεσε ο σύζυγός της.

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα από τη Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μίας 73χρονη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας της από άγνωστο πρόσωπο που της συστήθηκε ως ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου.

Ο άνδρας της ζήτησε 50.000 ευρώ προκειμένου να «διευθετήσει» την σύλληψη του συζύγου της που είχε προκαλέσει δήθεν θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

Η ανυποψίαστη γυναίκα, που αδυνατούσε να βρει το ποσό, πρότεινε να δώσει κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ, τα οποία και άφησε σε ένα παρτέρι.

Τη νέα αυτή υπόθεση απάτης ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρόδου.

