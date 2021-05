Λευκάδα

Λευκάδα: Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος

Το ιστιοφόρο από τη φωτιά κατατράφηκε και στη συνέχεια βυθίστηκε.

(φωτό αρχείου)

Πυρκαγιά από άγνωστη αιτία ξέσπασε τη νύχτα σε ιστιοφόρο σκάφος, 15 ναυτικά μίλια δυτικά της Λευκάδας.

Το ιστιοφόρο από τη φωτιά κατατράφηκε και στη συνέχεια βυθίστηκε ενώ ο επιβαίνων του σκάφους οδηγήθηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη Λευκάδα.

Πρόκειται για έναν Πολωνό υπήκοο, ο οποίος κατάφερε να επιβιβαστεί στη σωστική σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια να παραληφθεί από πλωτό του λιμενικού.

Ο μοναδικός επιβαίνων του σκάφους είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να δώσει πληροφορίες στις Αρχές για το συμβάν.

Το σκάφος είχε ξεκινήσει από τα Σύβοτα Θεσπρωτίας με προορισμό την Ζάκυνθο.

